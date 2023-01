Les camions ont moins roulé cette année à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques

Le nombre de kilomètres payants arpentés par les camions en 2022 a diminué à cause, notamment, de la guerre en Ukraine, affirme vendredi Viapass par voie de communiqué. "Cette baisse du nombre de kilomètres payants a surtout été observée pendant la deuxième moitié de l’année", à partir de juillet plus précisément, relève l’organisme public de coordination et de surveillance du prélèvement kilométrique.

Au total, environ 86 millions de kilomètres en moins ont été parcourus l’année passée par rapport à 2021, soit une diminution de 1,5%. Un écart qui atteint même 2,6% si l’on compare les deuxièmes semestres de 2021 et 2022.