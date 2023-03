Les caméras de surveillance s’équipent de reconnaissance faciale : fini, l’anonymat dans l’espace public ?

"On sait déjà que, de manière générale, des populations sont plus touchées par le contrôle policier. Avec la reconnaissance faciale, les choses pourraient s’accentuer", s’inquiète le conseiller juridique.

Les personnes noires, par exemple, sont plus difficilement reconnues. Les risques de "faux positifs", autrement dit d’erreurs d’identification, sont plus élevés. "Ce sont souvent des personnes blanches d’un certain âge qui ont construit ces algorithmes avec une série de biais involontaires", explique Manuel Lambert. En bout de course, certaines catégories de la population risquent donc de se voir discriminées par des outils en apparence impartiaux.