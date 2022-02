Les caméras ANPR se trompent au moins une fois sur cent

La société Interparking, qui gère plus de 1.000 parkings en Europe, nous a révélé un chiffre intéressant : le taux d’erreur des caméras installées dans les parkings en ouvrage du groupe avoisine 2%.

"Le cas le plus courant, c’est une plaque sale ou abîmée, explique Nicolas Godon, porte-parole du groupe. Il peut arriver que la caméra ne reconnaisse pas une plaque. Dans ce cas, la barrière de sortie ne s’ouvre pas automatiquement malgré le paiement et l’usager doit appeler un préposé. C’est une petite perte de temps. Mais pour les 98% restants, le système fluidifie le trafic."

Plus fluide, puisque les abonnés ne doivent même plus présenter leur carte aux bornes d’entrée et de sortie. Leur plaque est encodée dans la base de données d’Interparking et reconnue automatiquement par les caméras. Pour les non-abonnés, le gain de temps se situe à la sortie. Leur plaque est reconnue à l’entrée et associée au ticket retiré à la borne. Si le ticket est payé, la caméra de sortie reconnaît la plaque, ouvre automatiquement la barrière de sortie.