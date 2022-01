Les cambriolages en chute libre dans la zone de police Haute-Meuse

En 2015 et 2016, environ 250 cambriolages ont encore été constatés annuellement au sein de la zone de police Haute-Meuse qui couvre les communes de Dinant, Hastière, Yvoir, Anhée et Onhaye. Ce chiffre a été divisé par deux en quelques années seulement, se réjouit le commissaire divisionnaire et chef de corps, Bernard Dehon : "Nous sommes à moins de 120 cambriolages en 2020 et on est à moins de 50 faits pour le premier semestre 2021. Nous devons encore compiler les statistiques pour les six derniers mois mais sans surprise les chiffres seront très bons même si on a eu un petit pic en fin d’année ".

Pourquoi une telle baisse ? Il y a le fait que les maisons sont bien plus occupées en cette période Covid. Les couvre-feux et les contrôles de police mis en place pour les faire respecter ont aussi aidé. Mais pour Bernard Dehon, c’est aussi parce que la lutte contre les vols dans les domiciles est une priorité de la zone depuis quelques années. Un service de techno prévention est notamment proposé à la population. Un agent spécialement formé peut passer pour inspecter le domicile et donner des conseils concrets pour éviter les vols. Ce service est gratuit. Il suffit de prendre rendez-vous en appelant le commissariat central à Dinant au 082/67.68.10.