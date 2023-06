Les câlins de Tedesco, Lukaku acclamé, trois déçus, un indéboulonnable : 6 enseignements après Estonie - Belgique

Bousculé psychologiquement suite à l’épisode avec Thibaut Courtois, Domenico Tedesco avait à cœur de boucler ce rassemblement de juin avec un résultat positif du côté de Tallinn. L’adversaire estonien, conscient que notre formation traverse une zone de turbulence et attentif à la recette autrichienne de samedi, tente de reproduire le même schéma. Pressing et blocage des lignes de passes vers la division offensive des Diables. Sur le banc, comme 24 heures plus tôt face à la presse, Tedesco semble un peu désemparé. Frustré. Il discute avec ses adjoints, il manque de s’énerver quelques fois. Il a pourtant tenté d’ajouter de la fraicheur à l’équipe, incorporant Aster Vranckx, Mike Trésor et Johan Bakayoko dans son onze de base.

Le coach italo-allemand, soulagé comme l’entièreté du noyau au terme de la rencontre, a minutieusement pris le temps d’aller féliciter chaque joueur et chacun des membres de l’encadrement de l’équipe. La pression retombe quelques instants, l’occasion de partager quelques câlins et accolades. Le retour au vestiaire s’effectue après plusieurs tapes amicales avec Romelu Lukaku, le libérateur du soir.