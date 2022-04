Les cadets de Police de Bruxelles entament deux jours de stage pour découvrir l’envers du décor.

C’est une manière d’occuper les vacances ou de découvrir un futur métier. Depuis 2019, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles organise des stages pour adolescents de 14 à 18 ans. Un pré-stage de deux jours à Pâques suivi de deux semaines en été. Cette année, l’unité des cadets de la police de Polbru rassemble 90 jeunes, garçons et filles, souvent bruxellois, mais pas toujours. L’objectif de cette initiative, la première en région bruxelloise, est de donner aux jeunes une autre image de la police et pourquoi pas, susciter des vocations.

"Les gens ont toujours besoin de policiers, comme de pompiers"

Mathieu, 18 ans vient d’Anderlecht. C’est la deuxième fois qu’il participe au stage des cadets. Ce qui lui vaut le titre de "cadet major". Devenir policier, pourquoi pas ! Mais tous, ne se projettent pas immédiatement dans le métier. Ahmed, 14 ans, a été poussé par sa famille "pour quitter sa chambre et regarder autre chose que des écrans". Et ça tombe bien : au programme de ces deux journées : un peu de théorie sur les différents corps de police, mais surtout du sport et des activités extérieures.

Le but : créer des liens entre les jeunes et la police

Christophe De Mesmaeker est inspecteur principal à la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles et responsable de la formation des cadets :"Demain, nous irons sur le site du stade Roi Baudouin. Nous leur parlerons du drame du Heyzel (39 morts en 1985) qui a concerné directement notre zone de police mais à côté de cela, nous leur proposons aussi des activités plus ludiques, marche d’orientation, parcours avec les bikers, un quiz sur le monde canin". De quoi peut-être donner à ces jeunes l’envie de rejoindre la police et entretemps de jouer les "ambassadeurs". L’unité des cadets de la police compte actuellement 117 inscrits.