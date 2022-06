Les Cactus de Jérôme de Warzée du 9 juin 2022

C’est un appel urgent aux dons de sang que réitère la Croix-Rouge ces dernières semaines. Avec le duo grippe corona, depuis le début de l’année, la fréquentation des collectes a baissé de 20 à 25% et près de 15% des donneurs annulent leur rendez-vous. Comment faire pour attirer de nouveaux donneurs et surtout les fidéliser ? On en parle dans le 2e Cactus de la soirée !