Nous ne sommes plus très loin d’une véritable catastrophe économique. Le prix de l’énergie augmente de manière fulgurante et inquiétante.

Gaz, mazout, électricité, ces ressources sont aujourd’hui devenues un luxe ! Que font les écolos dans tout ça ? Quelles sont leurs solutions pour consommer moins et mieux ? Focus sur le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet dans le 2e Cactus.