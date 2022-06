Les Cactus de Jérôme de Warzée du 23 juin 2022

La carrière époustouflante du tennisman Rafael Nadal, l’édition 2022 du Tour de France et le remplacement de Thierry Luthers pour la saison prochaine, découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée.

C’est un des sportifs de haut niveau le plus clivant de sa génération. Le 5 juin dernier Rafael Nadal est entré encore un peu plus dans l’histoire du tennis mondial en remportant son 14e titre à Roland Garros. Impossible de ne pas analyser la performance de ce champion hors catégorie, rempli de toc et de petites manies singulières d’avant match. Toc, Toc qui est là ? C’est le premier Cactus de Jérôme de Warzée