Les Cactus de Jérôme de Warzée du 19 mai 2022

La désignation de JCVD en tant que nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo, le boom des voitures électriques, et le focus sur la carrière de Mireille Mathieu, découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée !

Il y a quelques jours, Jean-Claude Van Damme a été reçu à Kinshasa, où lui a été remis son passeport diplomatique, faisant de lui, un ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ce titre n’est pas uniquement honorifique, JCVD a pour mission de faire rayonner l’image de la RDC à l’international, du point de vue sportif, culturelle, mais surtout, de mettre sa notoriété au service de la protection des forêts et, plus largement, de la faune et de la flore locales. Analyse de cette étrange nouvelle dans le 1er Cactus de Jérôme de Warzée