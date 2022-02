Les Cactus de Jérôme de Warzée du 10 février 2022

Il aurait pu fêter son centenaire dans quelques mois. Raymond Devos, l’humoriste franco-belge, véritable maître des mots et de la langue française nous a quittés il y a quinze ans déjà. Pourtant, son style et ses jeux de mots font toujours l’unanimité et inspirent les artistes d’aujourd’hui. Séquence hommage dans le troisième cactus de l’émission.