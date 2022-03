Les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 3 mars 2022

En 2020, les feux de forêts et le Coronavirus, en 2021, le retour des talibans et les inondations, en 2022, en janvier, la fin du E-commerce prôné par Paul Magnette, et en février, la cérémonie des Magritte, et maintenant, la troisième guerre mondiale.

Arrêtons tout ! Aujourd’hui, l’Europe vit ses heures les plus sombres depuis 1945. Les relations entre Vladimir Poutine et le reste du monde sont au point mort, et c’est le chaos en Ukraine.

Quelles nouvelles sanctions l’Europe peut-elle encore prendre pour tenter un retour à la paix ?

Analyse de la situation dans le premier Cactus de Jérôme de Warzée.