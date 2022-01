Les cabanes féeriques en bois de Renaud le lutin

Originaire d’Anor, de l’autre côté de la frontière française, le lutin Renaud Demoustier s’est installé à Macquenoise (Momignies) pour y créer des maisonnettes en bois. C’est ainsi qu’est née la "Fabrique du lutin".

Un vrai travail artistique

La qualité plutôt que la quantité. "Je veux que ce soit avant tout une œuvre artistique du milieu d’un terrain. Je ne veux pas en faire une habitation, ce n’est pas le but. Je veux que ce soit quelque chose que les gens puissent regarder en toute saison. Je refuse de faire deux fois la même cabane. Chaque pièce doit être unique". Réaliser une cabane nécessite du temps. Plus de 400 heures ont été nécessaires pour finaliser sa dernière œuvre. Un chantier peut s’étendre sur plusieurs mois.

Du bois en circuit court

Les cabanes de Renaud sont entièrement fabriquées au plus près du chantier.

"Je défends le bois régional, pas d’importation. Je choisis le plus souvent les arbres directement en forêt, du sapin de Douglas ou du Mélèze uniquement. Des bois non rabotés, ils restent bruts. On est dans une démarche tout à fait naturelle parce qu’ils ne sont pas traités.

La méthode d’assemblage à la japonaise permet de donner libre cours à sa créativité : "Cela évite de faire une charpente pesante et épaisse. La multiplication de petites sections permet d’avoir une structure très solide."