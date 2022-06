Les (C) actus en vrac du 9 juin 2022

La flambée du prix du pain, le sacre des Frères Dardenne à Cannes, ou encore, le divorce de la star Shakira et du footballeur Gerard Piqué, découvrez les (C) actus en vrac de ce 9 juin 2022.

Face à la flambée des prix, une chaîne de boulangerie belge a décidé de réagir en proposant des pains à moitié prix. Une de nos équipes s’est rendue sur place pour constater la réaction des clients…

Les frères Dardenne ont une fois de plus fait sensation cette année à Cannes avec leur nouveau film, Tori et Lokita, l’histoire de deux migrants mineurs entrés illégalement en Belgique et qui font face à la misère et à la prostitution… Les cinéastes ont accepté d’ouvrir leurs portes à l’une de nos équipes, pour découvrir comment se fabriquent leurs chefs-d’œuvre au montage.

Enfin, c’est une véritable secousse sismique en Espagne, la célèbre chanteuse colombienne Shakira se sépare de son mari, le footballeur Gérard Piqué, star emblématique du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, elle l’aurait pris en flagrant délit d’adultère. James Deano a réussi à obtenir la première réaction de la chanteuse.