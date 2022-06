La visite Royale en République démocratique du Congo, un passage pour piétons très particulier qui fait le buzz à Liège, et l’abonnement au réseau TEC au prix d’un euro par mois pour les 18-24 ans, découvrez les (C) actus en vrac du 23 juin 2022.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus pour la première fois en République démocratique du Congo, pour une visite durant laquelle le Roi a notamment rendu un masque à un musée congolais, mais aussi exprimé à nouveau ses regrets pour la période coloniale. Une de nos équipes était présente au retour de nos souverains en Belgique, à la douane.

A Liège, un passage pour piétons fait le buzz, car il est divisé en trois parties : une bande qui part d’un trottoir et qui s’arrête à un tiers de la route, une deuxième bande en décalé au milieu de la chaussée, et une troisième bande, également en décalé, sur le dernier tiers de la chaussée. C’est à rien n’y comprendre, du coup, on s’est rendu sur place pour tenter de comprendre la raison de cette signalisation vraiment pas courante.

L’abonnement au réseau TEC ne coûtera qu’un euro par mois pour les 18-24 ans à partir du 1er septembre de cette année. Comment les navetteurs perçoivent-ils cette nouvelle mesure ? Enquête sur le terrain.