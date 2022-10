Les (C) actus en vrac de Jérôme de Warzée de ce 20 octobre

Le Sénat français veut interdire l’alcool à la chasse : l’équipe du Grand Cactus a voulu savoir si, chez nous, des mesures similaires avaient été prises.

La STIB a récemment publié sur Twitter un courrier qu’elle a reçu d’un petit garçon de huit ans. Et l’enfant a rédigé, tenez-vous bien un document de vingt-deux pages dans lequel il propose un tout nouveau plan du réseau bruxellois.

Une nouvelle méthode beauté pour le moins douteuse et censée envoûter les hommes fait de plus en plus d’adeptes chez certaines femmes. Son nom, le vabbing. Simplement se parfumer avec ses sécrétions vaginales. Mais, et les hommes, alors ? Le Grand Cactus a enquêté !

Une dame a été photographiée par Google Street View au même endroit à neuf années d’intervalles. Et on a trouvé mieux en Belgique : une dame photographiée sur Google Street au même endroit à trente ans d’intervalle.

Défections en cascades au sein de la section bruxelloise du parti Les engagés. Comment le parti essaie-t-il de colmater les brèches alors qu’il n’est plus crédité qu’à 4% d’intentions de vote dans les sondages ?