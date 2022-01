Les Buumplanters vont aménager la friche Van Praet à Neder-Over-Heembeek

Susciter le passage

"Du mobilier urbain sera peut-être récupéré sur des chantiers. Des bancs et des bacs à fleurs peuvent être installés pour amener les gens à se rencontrer, imaginer et créer l’endroit ensemble." La friche est à l’image d’une feuille blanche pour les nouveaux gestionnaires. "On compte aller vers les organisations, l’école voisine pour réfléchir à des activités."

Les animaux et insectes seront accueillis dans la troisième zone de la friche décrite par Yoeri Bellemans. "Nous voulons donner de l’espace aux insectes et aux oiseaux locaux." La friche se situe à quelques centaines de mètres du Domaine Royal de Laeken qui abrite son propre écosystème. "Si on plante des arbustes, nous attirerons de nombreux êtres vivants en quête de plantes qui fleurissent."

Une transition collaborative

Au fur et à mesure, les Buumplanters vont acquérir une connaissance de la nature des lieux. Ils observent déjà qu'il s'agit d'un terrain humide. "Pour des activités, on pourrait creuser une mare." Des choses à étudier en détails pour orienter leurs décisions. "On souhaite collaborer avec les architectes, pour qu’ils comprennent encore plus le milieu sur lequel ils vont développer le quartier."

Leur calendrier démarrera prochainement. "Nous suivons les saisons dans nos activités." D’ici à fin mars, les Buumplanters envisagent déjà de nettoyer le terrain. Le printemps nous en dira plus.