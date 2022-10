Les bus à manage, 2 à 3 fois par semaine : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Le bus qui part de Manage pour aller à l’école ne passe que deux ou trois jours par semaine, un papa n’en peut plus : "On se fout de nous". Khaled, père de famille habitant à Bois d’Haine, en a marre : régulièrement, le bus TEC qui doit amener son fils à l’école ne passe simplement pas. Un casse-tête organisationnel pour la famille, à bout.

Depuis la rentrée scolaire, le fils de Khaled, étudiant en 3ème secondaire à La Louvière, se rend tous les jours de la semaine vers 7h20 à l’arrêt de bus de la ligne 25 pour se rendre en cours. Mais il ne sait jamais s’il pourra monter dedans…

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Une situation devenue insupportable pour son père : "Il ne passe que deux ou trois fois par semaine ! Mon fils suit le bus sur l’application et soit il n’y a pas de bus, soit il ne passe pas par l’arrêt ; il en saute ou passe autre part pour gagner du temps…"

Ce n’est d’ailleurs pas, selon lui, un problème récent : "La première année, on le conduisait en voiture. Après, on s’est dit qu’il était assez grand et nous avons pris un abonnement de bus l’année passée, mais c’était déjà comme ça. On a été patient, mais là j’en ai ras le bol, on se fout de nous." Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.