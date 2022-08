Les bulles gastronomiques reviennent au Château de Rixensart

Hémisphère revient cette année avec ses bulles gastronomiques et s’installe dans le cadre enchanteur du Château de Rixensart, aux portes de Bruxelles.

Du 17 septembre au 18 octobre, les amateurs d’expériences gourmandes et insolites pourront se laisser porter, le temps d’une soirée, par la féerie d’un lieu et d’une dégustation culinaire hors-norme. Un mois et trois chefs qui se succéderont pour partager leur passion, en live cooking.

Loïc et Valérian avaient envie de monter leur propre concept d’expérience insolite : proposer des expériences éphémères gourmandes, dans des bulles translucides, avec pour vue, les étoiles.

Les bulles peuvent accueillir entre deux et huit personnes (avec possibilité de privatiser une bulle pour deux personnes), on y mange, bien sûr, mais on assiste aussi au spectacle des chefs et des éléments.

Par session de 10 jours, trois chefs se succéderont pour créer et signer un menu unique et éphémère :

César Lewandowski, jeune chef prometteur bruxellois Benjamin Laborie, ancien chef du restaurant La Ligne Rouge* le dernier chef est encore gardé secret…

Chaque menu sera élaboré avec des produits locaux et en privilégiant les circuits courts.