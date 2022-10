Les bulles de l’association Terre pillées par des voleurs

Pour l’association c’est un véritable manque à gagner, " c’est plus de 500 tonnes de vêtements qui ont été dérobés depuis août " s’inquiète le responsable du centre du Couillet. Des vols qui sont une menace pour la soixantaine de salariés sur place. Ces 500 tonnes " représentent 1 mois de production du centre et l’objet de l’asbl est de développer l’emploi et surtout d’insérer des gens qui sont éloignés du marché de l’emploi et ces vêtements qui disparaissent cela met directement à mal l’emploi " rappelle Simon Lepage.

Terre mène actuellement une réflexion pour sécuriser ses 2500 bulles réparties en Wallonie. Mais cela a un coût en attendant, c’est toute la filière qui est en danger. Le manque à gagner financier est réel et l’approvisionnement des magasins est ralenti. Terre a, par ailleurs, dû mettre en suspend 2 projets d’ouverture de magasin.

L’association appelle ses chauffeurs à faire preuve de vigilance lors de leur tournée de ramassage et incite également les citoyens à ouvrir les yeux sur tout comportement suspect autour des bulles et de ne pas hésiter à les signaler à l’association.