Les Bruxellois vieillissent : l’offre d’hébergements et de centres de soins devra s’adapter

Mais qui sont ces 160.000 hommes et femmes recensés en 2020 ? Dans un cas sur trois, ils et elles n’ont pas la nationalité belge. "Alors que dans les années septante, les plus de 65 ans formaient encore un groupe de population relativement homogène et étaient majoritairement nés en Belgique", indique le rapport, "aujourd’hui, une partie croissante des personnes âgées bruxelloises sont des retraités, anciennement travailleurs immigrés."

À ce titre, il n’est pas étonnant de constater que les plus fortes hausses de population des aînés sont attendues dans des communes populaires comme Saint-Josse, Molenbeek et Berchem-Sainte-Agathe. Or, c’est à Evere, Anderlecht, Bruxelles-Ville et Jette que les maisons de repos et de soins sont les plus nombreuses : "l’implantation des maisons de repos ne correspond pas tout à fait à la répartition réelle des personnes âgées", note l’Observatoire de la santé et du social, qui s’inquiète aussi des prix pratiqués. "Dans certaines communes pauvres de la Région […], le prix mensuel est supérieur à 1700 €. […] Ces prix élevés dépassent le montant des pensions et des prestations d’aide sociale les plus basses."