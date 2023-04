Les Bruxellois découvrent le wantan, grâce à Nadège et Thanh-Nhan de "My Tiny Restaurant"

La finale leur a échappé de peu, mais cela a d’autant plus contribué à leur donner l’envie de tirer profit de leur passage dans My Tiny Restaurant, en appliquant les conseils donnés par le jury. Après avoir élaboré de nouvelles recettes, étudiées dans les moindres détails, elles ont ouvert leur restaurant pop-up en septembre 2022, chez Kokotte, là même où elles avaient bataillé pour la finale. En quelques mois, la qualité des wantans a convaincu les amateurs de bonnes choses et a permis l’ouverture définitive du Wantany, tel qu’on le connaît aujourd’hui. Tout au long de cette avancée, Nadège est devenue jeune entrepreneuse et a quitté le milieu de la publicité dans lequel elle travaillait. Et la vie évoluant, Thanh Nhan a préféré remettre les clefs à Nadège afin de s’occuper de sa famille grandissante.

Le " Wantany ", est donc devenu un projet familial où Nadège travaille aux côtés de sa maman et de sa sœur. Une adresse incontournable où le savoir-faire de ces trois femmes, pourra satisfaire vos papilles.