Les Bruxellois apprécient les "expats" mais les fréquentent peu

Cette Française qui travaille à la Commission européenne depuis 10 ans, ressent particulièrement cette distance : "Il y a deux bulles et c’est lié au statut. Quand on est fonctionnaire européen, on a un très bon salaire et on ne vit pas dans les quartiers populaires et donc les gens ne voient pas forcément la réalité sociale de Bruxelles". Une impression de vase clos. Sans qu’on puisse parler pour autant de vraie hostilité.

Si vous souhaitez en savoir plus, l’étude complète est à lire sur le site de la revue scientifique Brussels Studies.