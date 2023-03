Les brûleurs, ces jeunes qui brûlent leurs papiers pour passer les frontières, racontés dans un roman

L’idée du roman est née après sa rencontre avec des jeunes qui venaient de traverser clandestinement la Méditerranée.

"Ils ont commencé à me parler de leurs émotions, de leur traversée. Je me suis simplement dit, moi qui m’intéresse beaucoup aux émotions de l’exil, que c’était quelque chose dont on ne parlait pas, pas de leur cas à eux en tout cas. C’était un peu comme une évidence. Mais en réalité, le format du roman, je ne savais pas quoi en faire. J’avais quelques bribes de leurs témoignages et confidences et c’est après avoir discuté avec mon éditeur qui m’a poussé à essayer de faire quelque chose, que le roman a été le format le plus approprié" raconte l’auteure qui voit l’écriture aussi comme un refuge, ayant quitté elle-même son pays d’origine.