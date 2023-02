Les Brow’nies, demi-finalistes de The Dancer : "l’art est fait pour partager ce qu’on ressent"

Anthony et Thomas du groupe des Brow’nies étaient les invités du 8/9 à l’occasion de la 2e demi-finale de The Dancer Belgique, diffusée ce mardi soir sur La Une.

Ils étaient le coup de cœur d’Aurel Zola pendant la phase des auditions. Lors de la première finale, ils ont impressionné tout le monde avec leur prestation sur le thème de la réconciliation, plébiscitée par 94,1% du public. Le groupe des Brow’nies est l’un des 7 participants de cette dernière demi-finale, au bout de laquelle ils ne seront plus que 5 pour accéder à la dernière étape de The Dancer.

Plus qu’une performance, c’est avant tout une émotion qu’essaie de transmettre ce groupe, pourtant créé récemment : "c’est un groupe que j’ai formé pour l’émission, c’est des élèves que j’avais eus avant, des gens avec qui j’ai dansé avant", explique Anthony, le chorégraphe du groupe.

Pourtant, Anthony est entré dans la danse très tard. C’est à 19 ans qu’il se lance et atteint vite le haut niveau. Il commence à donner des cours trois ou quatre ans après, et c’est un peu plus tard qu’il découvre Thomas quand ce dernier a quinze ans.

"Un jour j’ai vu une vidéo du spectacle de l’école, où je vois un petit garçon avec des cheveux super longs en train de danser sur du Mickael Jakson sur scène tout seul", raconte Anthony. "Et je me suis dit : ce petit-là, je vais essayer de le prendre avec moi et de danser avec lui".