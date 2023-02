Les brouteurs de brouteurs : la communauté anti-escrocs sentimentaux

Si vous ne savez plus quoi faire des tentatives d’arnaques dont vous êtes victimes et que vous ne voulez pas non plus vous essayer à jouer aux trolls, James Veith à la solution.

"Bonjour je m'appelle Roméo, j'habite en Arabie saoudite et je suis le prince de mon pays. J'ai une très grosse fortune et j'aimerais me trouver une épouse. J'ai regardé votre profil et je vous trouve magnifique. Voulez-vous m'épouser ?"

Ce comédien Anglais a créé un logiciel anti-brouteur, pour les agacer à son tour et leur donner une bonne leçon. Il suffit d’envoyer les faux e-mails reçu à cette adresse : ME@RESCAM.ORG pour qu’ensuite un robot réponde indéfiniment à ces escrocs sans qu’ils ne se rendent compte de rien.