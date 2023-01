Les Brothers Osborne, quand la country rend hommage aux Rolling Stones

Sortie prévue le 17 mars 2023, l’album réunit des artistes tels que Brooks and Dunn, Eric Church, Steve Earle, Elle King, Marcus King, Little Big Town, Ashley McBryde, Lainey Wilson and Zac Brown Band et, évidemment, The Brothers Osborne. Un beau projet qui rend hommage de manière élégante et puissante à l’un des groupes les plus influents et durables de l’histoire du rock.