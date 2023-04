Les Britanniques privés de passeport ? Le personnel de délivrance rejoint le mouvement de grève national

L’inquiétude grandit quant à la délivrance de passeports pour de nombreux britanniques qui s’aperçoivent que leurs projets de vacances vont être empêchés par une nouvelle salve de grève massive. C’est le cas de ce père de famille venu du Sussex : “On m’a dit que cela prendrait 10 semaines pour récupérer mon passeport. Nos vacances sont réservées pour la fin mai, ce sont les prochaines vacances scolaires. Je suis en colère car on va sûrement passer à côté de nos vacances. Je comprends la grève, mais les enfants ont hâte de partir en vacances, moi aussi j’ai hâte, et on ne pourra sûrement pas partir.”

Mark Serwotka, le secrétaire général du syndicat PCS (Public and Commercial Services), fait le point : “1 600 fonctionnaires seront en grève. C’est 85% de l’effectif. Les délais et les files d’attente sont donc inévitables.” Le gouvernement estime que cette grève n’aura pas d’impact mais pour Mark Serwotka, là n’est pas la question. “C’est étonnant de savoir que les fonctionnaires ont recours aux allocations et aux banques alimentaires, qu’ils aient une augmentation de 2% quand l’inflation est à 18%, et que l’État trouve ça normal.”

Les grèves vont continuer tout le mois d’avril, suivies par le personnel du British Museum, de la British Library, des transports routiers et de la police aux frontières. Les administrations anglaises appellent à un débrayage "total" à la fin du mois d’avril.