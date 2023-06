Les Britanniques envisagent la nationalisation de la plus grande compagnie des eaux

Une éventuelle nationalisation de Thames Water, la plus grande compagnie des eaux de Grande-Bretagne se trouvant actuellement en mauvaise posture financière, est à l’étude, selon plusieurs médias britanniques.

L’entreprise fournit des services d’eau et d’assainissement à 15 millions de personnes à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre. Elle appartient à plusieurs fonds de pension et à des fonds souverains du monde entier mais est endettée à hauteur de 14 milliards de livres (6,2 milliards d’euros), et a désespérément besoin d’argent frais.

Thames Water elle-même a annoncé mercredi qu’elle était en pourparlers avec ses actionnaires pour une nouvelle injection de capital, à hauteur d’un milliard de livres.

Selon plusieurs sources, des discussions sont également en cours avec l’autorité de régulation de l’eau Ofwat et les ministères de l’Environnement et des Finances. L’un des scénarios sur la table verrait le gouvernement prendre le contrôle de la compagnie. Dans le passé, Thames Water a été régulièrement critiquée pour sa politique d’endettement, en particulier par les organisations de défense de l’environnement. Celles-ci dénonçaient le fait que l’entreprise levait des sommes considérables par le biais d’obligations et les utilisait pour verser des dividendes élevés et des primes aux dirigeants, tout en n’investissant pas suffisamment dans ses infrastructures vieillissantes.

Après trois ans à la tête de la compagnie des eaux, la CEO Sarah Bentley a démissionné mardi avec effet immédiat.