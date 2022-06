Les brises de mer et de terre

Avant tout chose, quand le vent en Belgique souffle du Nord-Ouest, cela n’est pas considéré comme une brise de mer. En effet, la brise de mer est le résultat d’une circulation à petite échelle, totalement indépendante du vent général.

La brise de mer est un phénomène que l’on rencontre le plus souvent au printemps et en été, alors que la température de l’eau de mer est encore basse par rapport à la température du continent surchauffé par le soleil. L’inertie thermique de l’eau induit qu’elle se réchauffe bien plus lentement que les terres.

Par fort réchauffement diurne, l’air au-dessus de la surface terrestre va s’élever par convection. Par compensation, il sera remplacé dans les toutes basses couches par de l’air plus froid et donc plus dense provenant de la mer.

En altitude, on retrouve une situation inverse avec de l’air froid et plus dense descendant vers la surface de la mer.

Ce phénomène de brise mer ne dépasse généralement pas quelques centaines de mètres de hauteur et environ 15 km à l’intérieur des terres où des cumulus, résultant de cette circulation, occasionneront parfois de l’ombre alors que ciel est parfaitement dégagé en mer. C’est parfois frustrant lorsque ces nuages surplombent la plage.