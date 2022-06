Les brillantes Peintures Intérieures de Djos Janssens à la Belgian Gallery

Where are you ECHO est une œuvre sur miroir, un support fréquent chez Djos Janssens où le reflet nous renvoie à notre expérience de regardeur, avec perturbation du regard qui voyage entre l’image sur le miroir et mon reflet faisant abstraction de l’image à regarder. Dans Where are you ECHO, le miroir "interroge" notre espace physique et notre espace mental. Il reflète exactement notre position dans l’espace de la galerie à l’instant T, mais notre esprit, cet immatériel invisible, où est-il ? Peut-être dans cette part d’ombre aux visions étranges évoquées dans les paroles de " The sound of silence " de Paul Simon. Les médias, la publicité, la pop culture sont des ressources inépuisables réinterprétées par le plasticien.