Les brigades d’action paysanne, à Fourons, en soutien à du jus de pommes local et artisanal

A l’initiative des brigades d’action paysanne, des volontaires du magasin participatif OuftiCoop sont intervenus, ce samedi, à Fourons. Ils n’ont pas été très nombreux, mais très convaincus : ils ont participé à la récolte des pommes de la société Pom’One. Cette entreprise produit des jus de fruits au départ de ses propres vergers.

L’apport de cette main-d’œuvre bénévole n’est pas l’aspect primordial, pour Laura Heggen la gérante ; il s’agit surtout de sensibiliser le consommateur à la qualité du produit et aux méthodes de cueillette :"c’est important de rencontrer ces gens, pour leur expliquer notre manière de travailler ; généralement, on pense qu’il suffit de prendre la pomme, mais non, il faut la soulever, la cueillir et puis la déposer très délicatement dans un panier pour ne pas que le fruit prenne des coups ; le panier, il s’attache aux épaules et au dos avec des élastiques, et c’est important d’avoir une bonne ergonomie, parce qu’après, il faut déverser le contenu du panier dans une palette, il faut se baisser, et donc, c’est important d’avoir réparti la charge sur tout le corps.".

Contrairement à ce que d’aucuns pourraient craindre, la sécheresse de cet été n’a guère porté à conséquence, du côté de Pom’One. Les fruits sont présents, en quantité et en qualité, et la récolte intervient aux dates habituelles, ni plus tôt ni plus tard. La déesse grecque de la fertilité, Pomone, étend peut-être son influence bénéfique jusqu’à quelques encâblures de la frontière hollandaise.