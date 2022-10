Les Brésiliens aux urnes pour la présidentielle : Bolsonaro - Lula, quels éléments pourraient faire pencher le scrutin ?

Près de 32 millions de Brésiliens se sont abstenus le 2 octobre dernier, ce qui représente plus d’un électeur sur 5. Lors de ce premier tour, Lula n’a obtenu que six millions de voix de plus que son adversaire. "L’abstention sera donc fondamentale", estime Oliver Stuenkel, professeur à la Fondation Getulio Vargas de Rio de Janeiro. "Le candidat qui réussira à mobiliser des abstentionnistes du premier tour pourrait faire pencher la balance en sa faveur."

Plus l’abstention sera forte et plus ce sera compliqué pour Lula.

Mais dans un pays comme le Brésil, l’abstention ne dépend pas uniquement de la capacité des candidats à mobiliser leurs électeurs. Beaucoup d’électeurs n’ont pas de moyen de transport pour accéder aux bureaux de vote, surtout au sein des classes populaires. Et là l’ex-président Lula pourrait bien y laisser des plumes.

"Plus l’abstention sera forte et plus ce sera compliqué pour Lula car ceux qui s’abstiennent sont en majorité des soutiens du Parti des travailleurs de Lula", analyse cet expert. Certes, le vote est obligatoire mais l’amende en cas d’abstention est très faible. Elle équivaut à 20 centimes d’euro, ce qui reste moins cher qu’un ticket de bus aller-retour.