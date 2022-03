«Les Brasseries Georges» remportent le titre de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles

"On avait déjà participé à la dernière édition en 2019 et on avait terminé 2ème. On y participe avant tout par amusement, mais on va quand même essayer de ramener la coupe à la maison cette année ! La croquette aux crevettes reste un des plats belges qui est connu dans le monde entier. Comme on travaille une cuisine belge, avoir des bons points au concours de la croquette est tout de même très important pour nous. C’est toujours sympa de regarder la façon de travailler de chacun. Il y a trois ans j’avais changé ma recette au dernier moment pendant le concours, et c’est ce qui m’a fait perdre, donc cette année on ne change rien ! Ma signature est qu’à l’envoi, je réalise une poudre de têtes de crevettes que je vais ensuite saupoudrer sur la croquette. C’est ce qui va booster son goût !"