Les braconniers accélèrent l’évolution : les éléphants naissent de plus en plus sans défenses

Les scientifiques s’en doutaient mais une étude est venue confirmer les craintes : de plus en plus d’éléphants naissent sans défenses pour se protéger des braconniers. Revenons sur cet article dans le cadre de la Journée mondiale des éléphants.

Évidemment, le bébé éléphant dans le ventre de sa mère ne se dit pas qu’il ne va pas développer de défense. C’est un processus d’évolution comme il y en a beaucoup d’autres dans la nature sauf que celui-ci est induit par l’action de l’homme et est beaucoup plus rapide que la normale.

Les défenses des éléphants ne sont pas là pour faire joli (ou pour être utilisées par l’Homme à des fins esthétiques ou pour la médecine traditionnelle), elles sont un réel avantage évolutif : elles permettent de soulever des branches lourdes, de renverser des arbres, de les écorcer, de se battre et de creuser des trous pour l’eau et les minéraux. Un avantage évolutif jusqu’à ce que l’humain se dise que c’est joli et tue les animaux avec les plus belles et les plus grosses défenses.