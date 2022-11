"Les bracelets rouges" : découvrez les trois saisons de la série française au succès fou sur Auvio

Adaptée d'une série catalane en 2018, Les bracelets rouges a connu un énorme succès critique et public lors de sa diffusion en France. D'une grande délicatesse, la série hospitalière qui raconte le combat de jeunes patients atteints de maladies graves a touché les téléspectateurs en plein cœur. Auvio vous propose de découvrir les trois saisons intégrales, disponibles pendant un an !

Malgré les maladies dont ils souffrent et qu’ils doivent combattre au quotidien, Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Sarah et Côme, qui forment la bande des Bracelets rouges, sont bien décidés à vivre à fond leur vie d’adolescents même si elle se déroule à l’hôpital. Entourés par des parents parfois impuissants, et encadrés par un personnel soignant qui tente de garder la tête froide, ils vont vivre, entre premiers émois amoureux, trahisons, rechutes et guérisons, des épreuves qui vont changer leur vie.

Créée par Marie Roussin, Les bracelets rouges est l'adaptation française de la série catalane Polseres Vermelles diffusé entre 2011 et 2013. Son créateur Albert Espinosa y racontait son histoire, son quotidien de 13 à 24 ans, celui d'un jeune homme qui passe sa vie à l’hôpital, luttant contre trois cancers. En 2007, il avait retranscrit cette terrible expérience dans le livre "Monde soleil", qui s'est vendu à plus de sept millions d’exemplaires à travers le monde. Avec un sujet universel qui émeut particulièrement, cette histoire a eu droit à six remakes internationaux : l’adaptation française succède aux adaptations allemande, italienne, américaine (produite par Steven Spielberg), chilienne, péruvienne et russo-ukrainienne.