Les bourgmestres et mandataires communaux ont le blues : 5 sur 10 ont déjà songé à jeter l’éponge

Cinq mandataires locaux sur dix signalent une dégradation de la relation entre citoyens et élus depuis quatre ans, même si 87% des élus qui ont répondu au sondage estiment avoir encore une bonne relation avec les citoyens de leur commune.

La dégradation, ils l’attribuent d’abord à la pression des réseaux sociaux. Il y a aussi les citoyens qui placent leur intérêt personnel avant tout et qui sont de plus en plus exigeants à l’égard de l’action politique. Trois quarts des mandataires locaux interrogés épinglent ce besoin de réponse immédiate de leurs administrés.

Dans certains cas, cela débouche sur des conflits plus ou moins violents, explique l’UVCW avec à la clé, des injures, des menaces verbales et physiques, des fake news, du cyberharcèlement, surtout à l’encontre des bourgmestres. Ces types de comportements ont déjà poussé 6 mandataires sur 10 à réagir, notamment en portant plainte.

Les mandataires locaux épinglent aussi des difficultés dans leurs rapports avec les autorités supérieures. De ces autorités, ils attendent "une meilleure information, un soutien financier, du respect et de la considération". Ils espèrent aussi plus recevoir plus d’autonomie et être allégés de certaines responsabilités.

Ainsi, près de la moitié des mandataires qui ont répondu à l’enquête estiment que certaines missions ne devraient plus ou ne devraient pas être du ressort communal et local. "Trois attributions émergent : les zones de police, les zones de secours et la gestion de crise", relève l’Union des Villes et Communes. 18% des bourgmestres considèrent que la gestion des zones de police et de secours devrait relever d’un autre niveau de pouvoir et 13% pensent de même pour la gestion des crises.