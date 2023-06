Les bourgeois, des parasites ? "On est dans une guerre des classes et on ne réplique pas" selon Nicolas Framont

Selon Nicolas Framont, ce qui va nous aider, c’est la crise écologique, en prenant conscience que ceux qui ont les leviers pour opérer un changement ne le font pas et ne le veulent pas : "Ce qu’ils veulent c’est accumuler. Il s’agit de sortir de la naïveté, de leur demander gentiment de changer et de nous sauver. Dans ce sens, les syndicats organisent, plutôt que de très grandes grèves, de très grandes manifestations qui sont d’ailleurs historiques depuis ce printemps. Ils demandent aux politiques d’être entendus. On est dans une guerre des classes et on ne réplique pas". Pour Nicolas Framont, aujourd’hui maraîcher, la plupart des gens pensent encore "qu’au fond, ces gens voudraient notre bien et qu’il vaut mieux ça que le chaos et les pénuries".

Selon lui, les remèdes pour mettre fin au règne des parasites sont :

Se sentir fier et fort en tant travailleur

Retrouver notre confiance que l’on peut vivre sans leur règne

Se sentir capable d’organiser la société de façon plus rationnelle et soutenable

Organiser des grèves avec des organisations syndicales et politiques qui ne se compromettent pas

Les ridiculiser en retournant leur mépris contre eux, mépris que manie souvent l’actuel président français : Emmanuel Macron.

"Je crois à l’action collective et organisée pour nous sortir de cette situation. Tous les systèmes, comme l’agriculture, sont tenus par de gros industriels. Humainement et écologiquement, c’est catastrophique. Depuis 2010, le mouvement de révolte est en route, avec une reprise de la lutte des classes et un mécontentement croissant du capitalisme. Aux États-Unis, il y a des grèves importantes. Avec le désastre écologique, les gens comprennent de plus en plus que ces dirigeants nous emmènent dans un système insoutenable. Il en va de la survie de l’humanité" conclut Nicols Framont.

