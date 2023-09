Les bouquinistes de Paris, ces indociles qui refusent de déménager

La réalité économique est que beaucoup de ces commerçants ne se relèveraient pas de devoir attendre qu’en pleine saison touristique, on enlève, restaure et réimplante leurs boîtes en bois vert wagon. Le vice-président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris, Pascal Corseaux, "appelle à la raison". "Démonter ces boîtes est un cauchemar logistique. Beaucoup d’entre elles n’y survivront pas. Il y a une solution bien plus simple, qui est de faire passer des démineurs, de sceller les boîtes et de rouvrir très vite ensuite", estime-t-il. "Ceux qui nous disent que c’est tout à fait faisable de déménager, qu’on va nous rendre des boîtes très belles, ils ne se rendent pas compte", déplore Alexia Delrieu, qui est aussi autrice jeunesse, sculptrice et céramiste.

Très vite, les bouquinistes ont compris qu’ils devaient jouer la carte de l’opinion. Elle s’est montrée extrêmement favorable à leur cause dès que le sujet a passionné les médias nationaux et internationaux. Dans la presse française, aussi bien le quotidien communiste L’Humanité que l’hebdomadaire Le Journal du dimanche, désormais dirigé par le journaliste marqué à l’extrême droite Geoffroy Lejeune, sont allés récemment à leur rencontre.

Pour tout maire de Paris, la question des bouquinistes est délicate. Ils ne paient pas de loyer pour leur occupation du domaine public. Et ils ne suivent pas toujours scrupuleusement les règles qui doivent garantir, principalement, un minimum de cohérence dans le paysage et de jours d’ouverture. Guido Cuccolo qui se dit contestataire né, est "optimiste" quant à ses chances de rester là, JO ou pas. En dépit des autorités, car selon lui, "la mairie de Paris n’en a rien à faire de nous".

Cet été la Ville de Paris a indiqué qu’elle prendrait en charge les réparations des boîtes endommagées, montant susceptible d’atteindre 1,5 million d’euros selon Jérôme Callais, représentant de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris.