Les boulettes de volaille aux petits pois de Margaux

Le petit pois est un légume de printemps qui se récolte de fin avril à fin juillet. Le gros avantage est qu’il s’agit d’un légume vert que l’on peut facilement manger toute l’année car il est généralement vendu en surgelé ou en conserve. Il est donc intéressant de toujours en avoir dans ses réserves. De plus, c’est un légume qui plaît aux petits et aux adultes. Dans cette recette, j’ai voulu combiner le côté gourmand des boulettes avec une sauce plus saine et légère à base de légumes. N’hésitez pas à doubler la quantité de sauce lors de la préparation afin de l’utiliser dans des pâtes ou pour accompagner un poisson blanc le lendemain.