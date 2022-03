Les boulangers pâtissiers inquiets du coût de l’énergie : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Nous l’avons tous remarqué, les prix des céréales augmentent.

Plus encore que le prix du blé, le coût de l'énergie inquiète les boulangers-pâtissiers qui pourrait se répercuter sur le prix du pain. Pour rappel, l'Ukraine est le quatrième exportateur de blé au monde et aussi un important producteur de maïs. L'invasion russe empêche les exportations de blé et maïs et donc les cours des premières agricoles s’emballent.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.