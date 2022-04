Les boulangeries souffrent de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières

5 jours sur 7

Pour tenter de s’en sortir, Sébastien Papeleux, propriétaire de la boulangerie Homberger à Saint-Ghislain, a lui décidé de diminuer le rythme, "Nous n’ouvrons plus que cinq jours par semaine au lieu de sept", explique-t-il. "On est arrivé à un stade où qu’on ouvre ou qu’on n’ouvre pas, ça revient au même. C’est plus simple de fermer deux jours de suite et de se reposer un peu".

Á la hausse des prix s’ajoute aussi la difficulté de trouver du personnel qualifié dans ce secteur de la boulangerie-pâtisserie.