Les boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons mises à l’honneur : "La qualité, ça paye"

L’Apaq-W a dressé la liste des meilleurs maîtres boulangers de Wallonie. 19.000 clients ont pris part au vote, et parmi les lauréats, un par province, il y a un boulanger de Temploux, de quoi inspirer aussi les jeunes générations du secteur. Chaque matin, dans cet établissement, on produit 200 viennoiseries et 250 pains.

Pour une deuxième année consécutive, cette boulangerie remporte le titre namurois : "C’est très important", réagit le lauréat de la province Patrick Vranckx. "Il y a de plus en plus de concurrence sur les prix et cette récompense prouve que de nos jours la qualité, ça paye".

Ce prix honorifique, c’est surtout, pour la Fédération francophone des boulangers, l’occasion de revaloriser le métier. Ce secteur a déploré plus de 50 fermetures d’entreprises en 2022.

A Louvain-la-Neuve, Lisa Gérard, 21 ans, inaugure son magasin, elle est très enthousiaste. Cette année, comme elle, une vingtaine d’artisans boulangers ont lancé un commerce chez nous.