" Les Boudines ", l'alternative artisanale aux collations industrielles

"Les Boudines" portent un message d’espoir pour tous ceux et celles qui connaissent une baisse de régime. Le projet a en effet germé en 2016 alors que Stéphanie — responsable qualité dans une entreprise — est en plein burn-out chez elle avec son fils Gauthier. " Pendant cette période, on m’a demandé d’organiser un grand goûter pour des enfants avec des intolérances alimentaires. J’ai alors découvert la pâtisserie végan et sans gluten. Je me suis alors dit que ça serait intéressant d’un point de vue nutritionnel pour tout le monde. " raconte Stéphanie au micro de Jonathan Bradfer.

Quatre ans plus tard, les Boudines fonctionnent très bien : 16 tonnes de biscuits sont produits dans un atelier à Tamines et distribués dans près de 150 points de vente, essentiellement des magasins bio et en vrac. Ne cherchez toutefois pas les Boudines dans les supermarchés et les grandes enseignes. L’équipe a en effet fait le choix radical de ne pas s’y trouver pour éviter de tomber dans une production industrielle et de se voir contraindre de choisir des matières premières de moins bonne qualité.

Plus d’informations et la liste des points de vente sur le site internet des Boudines.