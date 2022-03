Les Bota Kids organisent des ateliers créatifs pour sensibiliser les enfants à l’art contemporain

Les Bota kids se développent en collaborant avec MUZE pour proposer un tout nouveau concept de visites guidées décalées mêlant diverses disciplines comme la danse, le théâtre ou encore le chant. Pour chaque expo, l’équipe de Muze propose une création et une expérience immersive, dans le musée. Trois dates sont proposées dans un premier temps : les dimanches 13 et 27 mars (de 11h à 12h) et le samedi 19 mars (de 15h à 16h).