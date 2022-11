Cette nouvelle adaptation nous invite à tirer un trait sur le piano classique et sur le traditionnel petit salon bourgeois qui enferment les personnages dans un passé ampoulé. Le fils Borkman apparaît au milieu d’une forêt de guitares électriques et d’amplis dégoulinants de sons et de distorsions. Les Borkman jouent de la guitare électrique au sous-sol de la maison dans une mise en scène solide, électrisante et brutale qui repose sur la vérité du jeu et sur la prouesse des comédiens.

" On a voulu conserver une part de lyrisme qui est présent chez Ibsen, enlever quelques couches bourgeoises et éclairer la manière dont le capitalisme gagne sur la fragilité des relations entre les personnes et ici au cœur d’une famille. […] C’est du théâtre de crise quelque part. On est contraint à faire du théâtre avec très peu. Il y a une chose sur laquelle on ne triche pas, c’est la vérité du jeu et l’implication des interprètes. "

Christophe Sermet au micro de François Caudron