Les Borkman au Théâtre Varia, gagnez deux places

Depuis plus de quinze ans, Christophe Sermet déploie sur scène une identité forte et singulière. À travers son esthétique dépouillée, il met en relief les complexités des sentiments humains et nous offre un théâtre brut, d’une grande authenticité. Avec son Borkman aux accents punk rock, ponctué par des morceaux de guitare live, il embarque le drame d’Ibsen dans un univers puissant et rythmé, porté par l’intensité de son groupe d’interprètes fidèles.

Depuis sa sortie de prison pour escroquerie, l’ancien banquier Borkman vit reclus dans la cave de sa maison familiale. Aveuglé par son propre désir de rédemption, il a perdu tout lien avec son épouse qui, pourtant, habite l’étage supérieur. Dévoré·es par la honte, chacun·e rumine dans son coin l’échec de leur union passée. Impuissant, leur entourage assiste à ce naufrage familial, qu’une visite inopportune va venir précipiter…

Plus d'info: Les Borkman - Christophe Sermet | Théâtre Varia