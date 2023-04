Les bons résultats du géant Sony dopés par le jeu vidéo, la musique et le cinéma

Le géant japonais Sony a publié vendredi un chiffre d’affaires et un bénéfice opérationnel record pour son exercice 2022-2023 achevé fin mars, profitant notamment de ventes en nette hausse dans ses activités dans le divertissement (jeu vidéo, musique, cinéma).

Le groupe a réalisé un bénéfice net annuel de 937,1 milliards de yens (6,3 milliards d’euros), en hausse de 6% sur un an, et un bénéfice opérationnel de 1208,2 milliards de yens (+ 0,5%). Ses ventes ont aussi décollé de 16% sur cette période, à 11.539,8 milliards de yens (77,7 milliards d’euros), portées en particulier par le jeu vidéo, avec une forte hausse des ventes de sa console PlayStation 5, dont la production était retardée depuis sa sortie en 2020 par la pénurie de semi-conducteurs.

Sony a ainsi atteint son objectif de 19 millions de consoles PS5 vendues en 2022-2023, malgré une baisse des ventes en volume au quatrième trimestre (janvier-mars) comparé au précédent. À cause des pénuries, "la PS5 a peut-être manqué la période la plus propice" pour ses ventes, celle de ses premières années, a estimé Yasuo Imanaka de Rakuten Securities, interrogé par l’AFP avant l’annonce des résultats.

Sony a aussi réalisé en 2022-2023 de solides ventes dans la musique, aidées par la baisse du yen et la bonne santé de ses services de diffusion en streaming. Son chiffre d’affaires dans le cinéma été porté par le fort engouement pour les services de streaming de dessin animé, notamment grâce à son acquisition annoncée fin 2020 du géant du secteur Crunchyroll.

Les ventes du groupe ont par ailleurs significativement augmenté dans le domaine des capteurs d’images pour smartphones, aidées là aussi par la faiblesse de la monnaie japonaise.

Sony a cependant formulé des prévisions prudentes pour son exercice 2023-2024 entamé le 1er avril, principalement à cause de sa division de services financiers. Il s’attend à un bénéfice net de 840 milliards de yens (5,6 milliards d’euros), ce qui serait un recul de 10,4% sur un an. Il table sur un bénéfice opérationnel de 1170 milliards de yens (-3%) et sur des ventes stables.