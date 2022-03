Les bons réflexes pour une balade en forêt en toute sécurité.

Être surpris par le mauvais temps peut gâcher votre promenade. Mieux vaut changer votre programme du dimanche que de devoir rebrousser chemin sous des orages ou des pluies torrentielles ! Question de confort et de sécurité. Or en forêt, à l’abri sous les feuillages des arbres, on ne voit pas le temps changer, d’où l’importance de se renseigner avant de partir.

Quand vaut-il mieux s’abstenir ?

Vents forts : chutes de branches, voire chute d’arbres âgés ou fragilisés sont possibles… Les vents forts sont un réel danger en forêt.

: la foudre peut tomber en forêt. Neige et brouillard : les deux pièges pour les promeneurs. Quand le décor se nappe de brume ou de neige, tout se ressemble et il devient très facile de se perdre. Par temps brumeux, mieux vaut se promener l’après-midi que le matin.

En cours de chemin…

Pendant la promenade, surveillez le temps en jetant parfois un coup d’œil vers le ciel. On n’y pense pas toujours et pourtant, cela peut permettre de faire demi-tour à temps !