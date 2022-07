Les bons plans pour découvrir Saint-Vith !

Découvrez l’Ardoisière et le Musée de la pierre bleue de Recht, une attraction exceptionnelle. Un siècle après la fin de l’exploitation souterraine, la galerie inférieure revit en tant que mine touristique.

Dans ce joyau du patrimoine industriel des Cantons de l’Est, vous pouvez admirer cette majestueuse roche bleue et les salles d’extraction impressionnantes. Vous en apprendrez plus sur le travail pénible et dangereux des mineurs.

Longue d’environ 400 mètres, la galerie inférieure pénètre au centre d’une installation gigantesque, surnommée "cathédrale". Vous aurez l’occasion de découvrir les immenses salles où fût exploité le schiste de Recht, et ce, sur un parcours de 800 mètres de long !

Quelques jeux scéniques, des informations sur les caractéristiques géologiques de la montagne et de la région ainsi que diverses anecdotes vous surprendront.

Pour tous renseignements http://www.schieferstollen-recht.be/fr/home/